Омск, , 12:17 — REGNUM Размер минимальной заработной платы увеличился в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в региональном правительстве.

Увеличение зарплаты ИА REGNUM

Омский губернатор Александр Бурков напомнил о том, что по поручению президента РФ Владимира Путина с 1 июня в стране проиндексировали социальные выплаты. Из федерального бюджета на эти цели выделили более 500 млрд рублей.

В Омской области с 1 июня минимальная зарплата для бюджетников увеличилась на 10%, составив 17 570 рублей, для работников реального сектора экономики — на 9%, до 17 825 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области открыты более 14 тысяч вакансий, большая часть из них — в сфере образования.

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