Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM В Екатеринбурге начали снимать вывески с ресторанов сети McDonald’s. Об этом пишут СМИ.

Макдональдс Azurinemoon.tistory.com

По данным Е1.ru, знаменитую жёлтую букву М» убрали в Заречном микрорайоне. Это произошло 6 июня. А 10-го то же самое планируют сделать с рестораном в ТРЦ «Карнавал».

Как сообщало ИА REGNUM, у сети появился новый владелец. Он уже подал заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков.

Напомним, в марте McDonald’s объявил об уходе из России.

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