Екатеринбург, 7 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начали снимать вывески с ресторанов сети McDonald’s. Об этом пишут СМИ.

Azurinemoon.tistory.com Макдональдс

По данным Е1.ru, знаменитую жёлтую букву М» убрали в Заречном микрорайоне. Это произошло 6 июня. А 10-го то же самое планируют сделать с рестораном в ТРЦ «Карнавал».

Как сообщало ИА REGNUM, у сети появился новый владелец. Он уже подал заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков.

Напомним, в марте McDonald’s объявил об уходе из России.