Тирасполь, , 12:15 — REGNUM Предварительные данные расследований серии терактов, которые произошли в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) за последние полтора месяца, указывают на то, что к ним причастны Киев и Кишинёв. Об этом 7 июня в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Приднестровье между украинской Сциллой и молдавской Харибдой MAXHO

Он отметил, что в мае была попытка поджечь в Тирасполе военкомат. Задержанный сообщил следователям, что действовал в составе группы под кураторством молдавских спецслужб. В организации других терактов подозревают украинскую сторону.

«Ситуация достаточно напряжённая. Как мы видим, с двух сторон для Приднестровья существует определённая угроза», — сказал Игнатьев.

Глава приднестровской дипломатии добавил, что Кишинёв не откликнулся на предложение Тирасполя провести совместное расследование атаки на военкомат. Кроме того, в Молдавии обвинили в терактах Россию, а также самих приднестровцев.

Напомним, в конце апреля в Приднестровье неизвестные обстреляли здание министерства государственной безопасности, взорвали две антенны телерадиоцентра «Маяк» и сбросили боеприпас на территорию воинской части. 5 июня на территории части миротворцев неопознанный дрон сбросил для взрывных устройства. Все атаки обошлись без жертв и особых разрушений.

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