Алеппо, Сирия, , 12:25 — REGNUM Элитная третья механизированная дивизия сирийских войск прибыла на север страны для противодействия наступлению турецкой армии. Об этом 7 июня сообщает Al-Araby-al-Jadid.

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По данным журналистов, подразделения третьей дивизии, которой командует брат сирийского президента Махер Асад, заняли район военного аэродрома Менанг севернее Алеппо и ряд окрестных населённых пунктов.

Отмечается, что в районе возводятся укрепления и создаются долговременные огневые точки. По информации журналистов, войска занимают позиции на наиболее вероятном направлении наступления турецкой армии. Для этой цели части третьей дивизии были переброшены из Дамаска на север страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал масштабную военную операцию в северных районах Сирии.