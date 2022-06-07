* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:14 — REGNUM Более 60 афганских и зарубежных правозащитников и учёных написали открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом к немедленным действиям по прекращению военных преступлений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против «таджикской этнической общины» в Афганистане.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

По сообщению информационного агентства «Шафакна», в письме выражается обеспокоенность действиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против таджикского населения в провинциях Панджшер, Баглан и Тахар.

В письме говорилось, что имеются доказательства того, что в этих провинциях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществляли расстрелы, захват заложников, произвольные задержания, поджоги домов, принудительное выселение и пытки мирных жителей.

В письме также сообщается, что есть задокументированные свидетельства того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле также проводили произвольные задержания, обыски домов и притеснения таджиков, особенно жителей Панджшера.

Авторы письма потребовали от Генерального секретаря ООН прямо осудить в соответствии с международным правом военные преступления и преступления против человечности в Андарабе, Тахаре и Панджшере, и привлечь «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к ответственности.

Авторы письма также призвали ООН начать срочное расследование и созвать специальное заседание Совета Безопасности по «целенаправленным убийствам таджиков в Панджшере, Баглане и Тахаре».