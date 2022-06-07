Улан-Удэ, 7 июня 2022, 12:12 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Десять заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.
Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 824. Скончались от COVID-19 3029 человек.
Выздоровели за последние сутки 18 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус в республике победили 133 548 человек.