Улан-Удэ, 7 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Десять заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 824. Скончались от COVID-19 3029 человек.

Выздоровели за последние сутки 18 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус в республике победили 133 548 человек.