Ярославль, , 12:12 — REGNUM Приговор депутату Ярославской областной думы Роману Фомичеву вступил в силу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Кировского районного суда.

Приговор Роману Фомичёву

Роман Фомичев был признан виновным в посредничестве во взяточничестве и получил два года колонии строгого режима. Также суд выписал депутату штраф в сумме 2 миллиона 998 тысяч рублей. Следствие и суд согласились с тем, что он выступал посредником при передаче взятки в сумме 1,5 миллиона рублей от главы строительной организации заместителю руководителя аппарата ярославского правительства Эдуарду Гребенщикову. Еще по двум эпизодам дачи взяток уголовное дело прекратили.

Апелляцию на вынесенное Кировским районным судом решение пытался подать предполагаемый получатель взяток, но она не была принята к рассмотрению. Ни прокуратура, ни сторона защиты, ни сам подсудимый обвинительный вердикт оспаривать не стали. Как сообщается на сайте Кировского районного суда, приговор Роману Фомичеву вступил в законную силу.

В соответствии с областным законодательством Ярославская областная дума теперь должна рассмотреть вопрос о лишении Романа Фомичева депутатских полномочий. Ранее он уже покинул пост председателя думской комиссии по экономике, но по собственному желанию.

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