Кунгур, Пермский край, 7 июня 2022, 12:11 — REGNUM При исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края. Об этом сообщается на сайте Кунгурского муниципального округа.
Уроженец Кунгура Даниил Шилов проходил службу по контракту. Был наводчиком танкового батальона.
«Выражаем семье погибшего глубочайшие соболезнования. Светлая память о нашем безвременно ушедшем земляке Данииле Игоревиче навсегда сохранится в наших сердцах. Нет слов, чтобы передать его храбрость и самоотверженность. Он был настоящим патриотом России, примером мужества, отваги и верности своему долгу», — сказали в администрации муниципального образования.
По данным СМИ, на сегодняшний день известно о гибели более 60 военных из Пермского края, которые принимали участие в спецоперации в Донбассе и на Украине.