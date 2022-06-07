Кунгур, Пермский край, , 12:11 — REGNUM При исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края. Об этом сообщается на сайте Кунгурского муниципального округа.

Свеча Алексей Колчин © ИА REGNUM

Уроженец Кунгура Даниил Шилов проходил службу по контракту. Был наводчиком танкового батальона.

«Выражаем семье погибшего глубочайшие соболезнования. Светлая память о нашем безвременно ушедшем земляке Данииле Игоревиче навсегда сохранится в наших сердцах. Нет слов, чтобы передать его храбрость и самоотверженность. Он был настоящим патриотом России, примером мужества, отваги и верности своему долгу», — сказали в администрации муниципального образования.

По данным СМИ, на сегодняшний день известно о гибели более 60 военных из Пермского края, которые принимали участие в спецоперации в Донбассе и на Украине.