Кунгур, Пермский край, 7 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. При исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края. Об этом сообщается на сайте Кунгурского муниципального округа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Свеча

Уроженец Кунгура Даниил Шилов проходил службу по контракту. Был наводчиком танкового батальона.

«Выражаем семье погибшего глубочайшие соболезнования. Светлая память о нашем безвременно ушедшем земляке Данииле Игоревиче навсегда сохранится в наших сердцах. Нет слов, чтобы передать его храбрость и самоотверженность. Он был настоящим патриотом России, примером мужества, отваги и верности своему долгу», — сказали в администрации муниципального образования.

По данным СМИ, на сегодняшний день известно о гибели более 60 военных из Пермского края, которые принимали участие в спецоперации в Донбассе и на Украине.