Москва, , 12:11 — REGNUM Если бы жители России не работали, они в первую очередь проводили бы свободное время в путешествиях 27% и уделили больше внимания своему хобби (12%). Об этом свидетельствует рекрутингового агентства Superjob.ru.

В офисе Muic.uz

Вместо работы вели бы домашнее хозяйство и занимались семьёй 11%, благотворительностью и саморазвитием — по 8%. Трудились бы на огороде 7%. Занимались бы спортом 6%, образованием или наукой — 5%, своим здоровьем – 4%.

Предпочли бы пассивный отдых, развитие собственного бизнеса, написание и чтение книг по 3%. На любимые дела, изучение иностранных языков, воспитание детей и внуков тратили бы своё время по 2%, на ремонт и занятия музыкой — по 1%. Нашли бы другие дела, если бы не работали 9%.

Опрос проведён 31— 6 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 384 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего в работе жителей России вдохновляет зарплата (22%).

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