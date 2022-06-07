Бостон, США, 7 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» отправил в отставку главного тренера Брюса Кэссиди. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба клуба.

Lisa Gansky Бостон Брюинз

«Сегодня я сообщил Брюсу Кэссиди об отставке. После 14 лет работы с ним это было чрезвычайно трудное решение. Я хочу поблагодарить его за работу», — сказал генеральный менеджер клуба Дон Суини.

Кэссиди был главным тренером «Бостона» с февраля 2017 года. Под его руководством клуб дошел до финала Кубка Стэнли в 2019 году, где проиграл «Сент-Луису».

В нынешнем сезоне «Бостон» в регулярном чемпионате занял шестое место в Восточной конференции, а в плей-офф уступил «Каролине» в первом раунде.