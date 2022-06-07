Салехард, 7 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. На Ямале в 2022 году планируется открыть реабилитационные центры в Ноябрьске и Надыме. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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В автономном округе пока действует один реабилитационный центр для наркоманов — в Новом Уренгое. В 2021 году в данном центре прошли курс социальной реабилитации 54 человека, в этом — уже 15. Также в прошлом году удалось устроить на работу 35 бывших подопечных центра, сумевших побороть зависимость.

На территории ЯНАО с начала года за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков задержано пять граждан, прибывших на работу из других регионов, изъято 147 грамм наркотических средств, выявлено десять административных правонарушений, отмечают в пресс-службе главы Ямала.