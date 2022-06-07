Ростов-на-Дону, 7 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону суд изучит материалы уголовного дела о смертельном ДТП на проспекте 40-летия Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Следователи полагают, что 36-летний мужчина в январе 2022 года, управляя грузовиком «КамАЗ» в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пожилую женщину. Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Ранее водитель привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и был лишён водительских прав.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.