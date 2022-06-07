Владимир, 7 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 950 случаев заражения. 7 июня госпитализированы 17 человек.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 143 пациента, в том числе 11 — за последние сутки.

За весь период скончались 3469 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.