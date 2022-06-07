Ярославль, , 12:21 — REGNUM В Ярославской области в первом квартале 2022 года снизилась зарегистрированная безработица. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт Ярославльстата о социально-экономическом положении региона.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

На конец марта 2022 года уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 0,8 процента (в 2021 году — 1,5 процента). На учёте незанятых стояли 6 тысяч 500 человек. При этом число занятых в экономике региона за январь–март 2022 года составило 606 тысяч человек, что ниже уровня аналогичного периода на 1,1 процента.

Объём номинальных доходов населения за первый квартал года вырос на 8,5 процента и составил 108 миллиардов 252 миллиона рублей. Реальный же объём уменьшился на 4,6 процента. В расчёте на одного жителя региона средний доход за месяц с января по март 2022 года составил 29 тысяч 399 рублей.

«В структуре использования денежных доходов населения области наибольшую долю (97%) составили потребительские расходы, в том числе на покупку товаров население потратило 77 процентов своих доходов, на оплату разного рода услуг — 19 процентов и 1 процент доходов был израсходован на покупку товаров и оплату услуг зарубежным поставщикам за наличный и безналичный расчет (в I квартале 2021 г. потребительские расходы населения составляли 92%)», — сообщается в отчёте.

Среднемесячная зарплата (без учёта социальных выплат) в организациях составил 42 тысячи 242 рубля, что выше на 10,4 процента чем в январе–марте 2021 года. Однако реальный размер среднемесячной зарплаты упал на 3 процента в сравнении с прошлым годом.