Кострома, 7 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Костроме работодатель попытался взыскать с бывшего работника компенсацию морального вреда за обращение в суд. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Костромского областного суда.

Суд

Уволенный работник организации, занимающейся перевозками грузов, решил защитить свои трудовые права. Он подал иск, в котором «подробно, с именами руководителей» расписал претензии и попросил восстановления на работе, а также денежную компенсацию за «моральные унижения и издевательства». Грузчик не смог выиграть иск в суде, так как доводы о нарушениях не нашли подтверждения.

Учредитель юрлица посчитал, что таким образом работник распространил про него порочащие сведения и запросил компенсацию морального вреда. Первоначально он выиграл дело и получил 8 тысяч рублей. Суд второй инстанции не согласился с таким решением. Он указал, что экс-работник пытался защитить свои права, к тому же начальник не смог доказать, что его подчинённый имел цель причинить ему вред. С учетом этого Костромской областной суд принял новое решение, отказав директору компании в иске. Судебный акт вступил в законную силу.