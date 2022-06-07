Людиново, Калужская область, , 12:08 — REGNUM В городе Людиново 7 июня из окна пятого этажа многоквартирного дома выпал ребенок 2018 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области

Ме6сто происшествия Прокуратура Калужской области

Трёхлетняя девочка находится в сознании, видимых переломов не зафиксировали, однако медики не исключают черепно-мозговую травму. Бригада скорой медпомощи везёт ребёнка в калужскую Детскую областную больницу. Им навстречу выехал детский реаниматолог.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия падения ребенка с высоты, дана правовая оценка действиям родителей. По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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