Уфа, , 12:06 — REGNUM Сотрудника районной больницы в Башкирии заподозрили в незаконном получении специальных выплат. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба МВД по региону.

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По предварительной информации, подозреваемый 37-летний сотрудник бригады скорой медпомощи центральной больницы Иглинского района с декабря 2021 по январь 2022 вносил недостоверную информацию в карточки вызова бригад скорой помощи о несуществующих выездах к пациентам с коронавирусом.

Сообщается, что в итоге ему было выплачено свыше 50 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Расследование дела продолжается.