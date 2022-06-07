Липецк, 7 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

7 июня выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 753 случая заражения.

За весь период наблюдения 147 тыс. 375 человек выписаны, в том числе 55 — за последние сутки.

За весь период скончались 3773 человека. Подтвержден один новый летальный случай.