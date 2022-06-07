Москва, 7 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В 2022 году правительство РФ впервые приняло решение субсидировать рекламу отечественных брендов и в первую очередь — на российских телеканалах. Об этом 7 июня рассказал глава Минопромторга России Денис Мантуров в ходе своего выступления на «Неделе российского ритейла-2022».

Kremlin.ru Денис Мантуров

«Правительство приняло решение, в этом году впервые будет выделено пока 500 миллионов рублей в пилотном режиме на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в случае, если российские провайдеры будут отключены от точки международного обмена в Европе, интернет-трафик будет перенаправлен ими через Азию.