Элиста, 7 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Элистинский городской суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о массовой драке в одном из городских кафе. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Калмыкии 7 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

На скамье подсудимых оказались пять человек, в том числе бывший депутат Народного хурала Калмыкии. Следствием и судом установлено, что в ночь на 21 ноября 2020 года обвиняемые спровоцировали драку в развлекательном учреждении. Зачинщики конфликта использовали в качестве оружия стеклянные бутылки, колбы от кальянов, стеклянные бокалы, ножи. Двум посетителям кафе был причинён легкий вред здоровью. В ходе продолжившейся на улице драки ещё двое потерпевших получили тяжёлые ранения.

Фигуранты уголовного дела признаны виновными в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Им назначено от трёх до шести лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.