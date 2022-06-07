* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 12:03 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат лишили инвалидов права эксплуатировать городские парковки и получать доходы, определив на такое прибыльное место своих людей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Знак «Инвалид» Игорь Ивашевич

Источник, которому принадлежит одна из парковок, сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдворили их с места работы. Собеседник добавил, что при предыдущем правительстве он арендовал парковку у мэрии Герата, а теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказали ему, что эти парковки должны быть отданы тем, кто участвовал в джихаде.

Он говорит, что управление парковками было единственным способом прокормить его семью, так как он физически не в состоянии работать.

При предыдущем правительстве городские парковки в Герате ежегодно отдавались мэрией в аренду людям с ограниченными возможностями.