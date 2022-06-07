Талибы* лишили инвалидов права управлять парковками в Герате
Герат, Афганистан, 7 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат лишили инвалидов права эксплуатировать городские парковки и получать доходы, определив на такое прибыльное место своих людей. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Источник, которому принадлежит одна из парковок, сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдворили их с места работы. Собеседник добавил, что при предыдущем правительстве он арендовал парковку у мэрии Герата, а теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказали ему, что эти парковки должны быть отданы тем, кто участвовал в джихаде.
Он говорит, что управление парковками было единственным способом прокормить его семью, так как он физически не в состоянии работать.
При предыдущем правительстве городские парковки в Герате ежегодно отдавались мэрией в аренду людям с ограниченными возможностями.