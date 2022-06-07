Саратов, 7 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Саратовской области проверяет очередное сообщение о нападении собаки на ребёнка. Материал был опубликован на сайте одного из интернет-изданий, сообщает пресс-служба ведомства.

Давид де Конник. Нападение собак (фрагмент)

Согласно данным, размещённым в средствах массовой информации, 3 июня 2022 года в Саратове около дома № 44 «А» по улице Гвардейской бездомная собака напала на 9-летнего мальчика. В травмпункте у ребенка была диагностирована «укушенная рана левого бедра».

По данному факту организована доследственная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение бездомных собак на детей становится массовым явлением.

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