Москва, 7 июня 2022, 12:01 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить регулярный мониторинг уже открывшихся детских лагерей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам селекторного совещания.

Анна Попова
Анна Попова
Council.gov.ru

«Как отметила Анна Попова, необходимо обеспечить постоянный контроль за уже открывшимися лагерями, уделив при этом особое внимание качеству продуктов питания и организации безопасных перевозок детей к местам отдыха», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также подчеркнули, что более 127 тысяч сотрудников лагерей прошли обследования на COVID-19.