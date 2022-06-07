Москва, 7 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить регулярный мониторинг уже открывшихся детских лагерей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам селекторного совещания.

Council.gov.ru Анна Попова

«Как отметила Анна Попова, необходимо обеспечить постоянный контроль за уже открывшимися лагерями, уделив при этом особое внимание качеству продуктов питания и организации безопасных перевозок детей к местам отдыха», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также подчеркнули, что более 127 тысяч сотрудников лагерей прошли обследования на COVID-19.