Донецк, 7 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины открыли огонь по Донецку с использованием тяжёлого вооружения. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Артиллерийский удар зафиксирован в 11:20 с украинских позиций в Георгиевке. По Петровскому району Донецка выпущено 14 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел населённого пункта Старомихайловка в Донецкой Народной Республике.