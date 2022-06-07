Москва, 7 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию о своём желании тренировать в США и о переходе своей дочери Дианы Дэвис в американскую сборную. Об этом 7 июня она написала в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Этери Тутберидзе [kremlin

«Очередной фейк», — написала Тутберидзе.

Ранее американский журналист Дэйв Лис сообщил, что Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, будет представлять США.

В сезоне 2021/22 Дэвис и Смолкин дебютировали на взрослом уровне. На чемпионате России в Санкт-Петербурге они заняли второе место. Кроме того, они участвовали в Олимпийских играх в Пекине, где заняли 14-е место.