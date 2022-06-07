Житель Санкт-Петербурга утонул, делая селфи в горах Карачаево-Черкесии
Черкесск, 7 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии сорвался в реку при фотографировании житель Санкт-Петербурга. Мужчину понесло течением. Его тело нашли в 50 метрах от места падения, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
PatricioHurtado
Горная река
Инцидент произошел днем 5 июня. Пострадавший находился в Карачаево-Черкесии в составе незарегистрированной группы туристов, прибывшей из города Пятигорска.
«В реку Улу-Муруджу при фотографировании упал мужчина из г. Санкт-Петербурга, который являлся отдыхающим из незарегистрированной группы из г. Пятигорска. <…> Спасатели при проведении поисковых работ обнаружили тело мужчины ниже 50 метров от места падения», — говорится в сообщении спасательного ведомства.