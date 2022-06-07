Чебоксары, , 12:01 — REGNUM В Чувашии вторые сутки подряд нет летальных исходов от ковида, а количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом остаётся примерно на одном уровне. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 7 июня, с начала пандемии в Чувашии заразились коронавирусом 80 250 человек, в том числе 6 июня лабораторно выявлено заражение SARS-CoV-2 у 33 человек, 5 и 4 июня официально подтверждено инфицирование коронавирусом соответственно у 31 и 35 жителей.

Согласно суточным данным, 6 июня в Чувашии вылечились от ковида 62 пациента, госпитализирован в стационары 31 больной, при этом новых летальных исходов нет.

Всего в Чувашии переболели ковидом 75 183 человека, доля выздоровевших составляет 93,66%. Жертвами пандемии в республике стали 4642 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 года в Алатырской ЦРБ будет капитально отремонтировать корпус инфекционного отделения.