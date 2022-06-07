Чебоксары, 7 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Чувашии вторые сутки подряд нет летальных исходов от ковида, а количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом остаётся примерно на одном уровне. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 7 июня, с начала пандемии в Чувашии заразились коронавирусом 80 250 человек, в том числе 6 июня лабораторно выявлено заражение SARS-CoV-2 у 33 человек, 5 и 4 июня официально подтверждено инфицирование коронавирусом соответственно у 31 и 35 жителей.

Согласно суточным данным, 6 июня в Чувашии вылечились от ковида 62 пациента, госпитализирован в стационары 31 больной, при этом новых летальных исходов нет.

Всего в Чувашии переболели ковидом 75 183 человека, доля выздоровевших составляет 93,66%. Жертвами пандемии в республике стали 4642 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 года в Алатырской ЦРБ будет капитально отремонтировать корпус инфекционного отделения.