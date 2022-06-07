Санкт-Петербург, 7 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 7 июня на своем заседании дало согласие на назначение Кирилла Полякова вице-губернатором по вопросам инвестиционной политики, транспорта, промышленной и научно-технической политики Санкт-Петербурга, а также развития предпринимательства и потребительского рынка.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Как передает корреспондент ИА REGNUM, кандидатуру Полякова, который с мая 2020 года до настоящего времени возглавлял городской комитет по транспорту, представил депутатам губернатор Александр Беглов.

Поднявшись на трибуну Заксобрания, Кирилл Поляков ответил на вопросы парламентариев, касавшихся, прежде всего, перехода на новую модель транспортного обслуживания, обновления парка пассажирского транспорта, развития сети маршрутов общественного транспорта в районах новостроек и пригородах, расширения сети платных парковок, а также взаимодействия власти с бизнесом.

В итоге, ответив на все вопросы, кандидат в вице-губернаторы получил полную поддержку Заксобрания. Из 49 присутствовавших депутатов за кандидатуру Полякова проголосовали 47 депутатов, воздержался один, голосов против не было.

Новый вице-губернатор будет курировать и контролировать деятельность комитета по транспорту, комитета по инвестициям, а также комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.