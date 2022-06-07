Гусиноозёрск, Бурятия, 7 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Жители города Гусиноозёрск в Бурятии 7 июня остались без электричества. Как выяснилось, произошло аварийное отключение линии ГС-106 ВЛ-110 Кв «Гусиноозёрская ГРЭС — Селендума» с отпайкой на подстанцию «Гусиное Озеро», передаёт «Байкал-Daily».

ЛЭП

В настоящее время сотрудники ПАО «Россети Сибирь — Бурятэнерго» выясняют причину отключения. На устранении аварии задействованы 12 человек и четыре единицы техники — всего четыре бригады.

Тем временем, к дополнительным источникам питания были экстренно подключены две больницы, а также два образовательных учреждения, где проходят экзамены. Жилые дома остаются без электричества.

По планам, свет в дома обещают вернуть к вечеру.