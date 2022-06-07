Тбилиси, , 11:57 — REGNUM Руководители ряда стран Евросоюза против того, чтобы он расширялся и грузинское правительство это учитывает. С таким заявлением выступил перед журналистами министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Грузия. Шахматные фигуры Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом плане мы очень активно работаем со скептически настроенными странами, чтобы показать им возможности, которые наша страна создала повесткой дня амбициозных реформ, а также — наши ожидания, которые очень важны для нас», — сказал Дарчиашвили.

По его словам, во время двусторонних встреч представители стран ЕС признают, что Грузия продвинулась на пути к евроинтеграции и продолжает это делать. Тбилиси старается донести эту мысль и ускорить процесс признания притязаний Грузии на членство в Евросоюзе.

Напомним, что Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим Брюссель прислал ей анкету-опросник. Тбилиси передал ответы в срочном порядке к 10 мая. При этом в Брюсселе напомнили, что правительство Грузии застопорило проведение обещанной судебной реформы.