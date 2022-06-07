Тбилиси, 7 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Руководители ряда стран Евросоюза против того, чтобы он расширялся и грузинское правительство это учитывает. С таким заявлением выступил перед журналистами министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматные фигуры

«В этом плане мы очень активно работаем со скептически настроенными странами, чтобы показать им возможности, которые наша страна создала повесткой дня амбициозных реформ, а также — наши ожидания, которые очень важны для нас», — сказал Дарчиашвили.

По его словам, во время двусторонних встреч представители стран ЕС признают, что Грузия продвинулась на пути к евроинтеграции и продолжает это делать. Тбилиси старается донести эту мысль и ускорить процесс признания притязаний Грузии на членство в Евросоюзе.

Напомним, что Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим Брюссель прислал ей анкету-опросник. Тбилиси передал ответы в срочном порядке к 10 мая. При этом в Брюсселе напомнили, что правительство Грузии застопорило проведение обещанной судебной реформы.