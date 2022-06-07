Лондон, 7 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Когда над миром сгустились тучи инфляции и надвигающегося кризиса, лидеры некоторых стран увидели в ситуации и светлую сторону, пишет журнал The Economist. «Этот кризис — хорошая возможность для нас», — сказал в марте президент Бразилии Жаир Болсонару. А в апреле президент Аргентины Альберто Фернандес назвал свою страну «резервуаром того, в чём сейчас нуждается мир: продовольствия и энергии».

Government.ru Пшеница

Экономика стран Латинской Америки действительно переносит сложившуюся ситуацию лучше, чем многие другие развивающиеся рынки. Цены на пшеницу и нефть выросли более чем на 20% с конца февраля — это хорошая новость для Аргентины, третьего по величине экспортера пшеницы в Америках после США и Канады. Высокие цены на нефть и газ также послужили стимулом для экспортеров углеводородов, таких как Бразилия и Колумбия. МФВ пересмотрел прогнозы роста для Аргентины, Бразилии, Перу и Колумбии в сторону повышения.

В большинстве стран Латинской Америки экспорт подорожавшего сырья обеспечил постоянный приток твердой валюты, что позволило населению и компаниям покупать импортные товары на выгодных условиях. Валюты многих стран региона выросли по отношению к доллару, что резко контрастирует с остальными развивающимися странами.

Это дало политикам возможность отчасти защитить избирателей от высоких цен на продукты питания и энергоносители — роскошь, которую не могут позволить себе многие другие страны. В Мексике резкий рост доходов от экспорта нефти помог компенсировать часть возросших расходов на внутренние топливные субсидии. Правительства Колумбии и Чили также выплачивают субсидии, а в Перу власти снизили потребительский налог на продукты питания и энергию. В среднем по всей Латинской Америке политики приняли меры размером около 0,3% ВВП, чтобы защитить домохозяйства.

Но не всё так радужно. Даже после пересмотра прогнозов в сторону повышения МФВ ожидает, что Латинская Америка будет расти в этом году медленнее, чем любая другая часть развивающегося мира, за исключением Восточной Европы.