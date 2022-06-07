Джакарта, 7 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии сообщило о 25 случаях заражения таинственным гепатитом, причины возникновения которого неизвестны, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

По данным министерства, 25 случаев заражения гепатитом были выявлены в 16 провинциях Индонезии. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Джакарте.

Представитель министерства здравоохранения Индонезии Мохаммад Сяхрил заявил, что есть 12 человек, которые все еще проходят лечение в больнице, трое человек поступили с подозрением на острый гепатит и 9 человек ожидают результаты исследований. Кроме того, 7 человек были объявлены вылеченными. Общее число подозреваемых случаев острого гепатита в Индонезии на сегодняшний день достигло 57.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии осудило двух индийских политиков за то, что они якобы насмехались над пророком Мухаммедом.

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