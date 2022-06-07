Курск, 7 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Информационные ресурсы администрации Курской области подвергаются DDoS-атаке, сообщила 7 июня пресс-служба администрации.

Sergeev.ws Интернет

Из-за этого некоторые ресурсы администрации могут быть недоступны.

«На информационную инфраструктуру администрации Курской области сейчас идёт массированная DDoS-атака, в связи с чем некоторые сайты могут быть временно недоступны. Комитет цифрового развития и связи делает все возможное для скорейшего восстановления доступа», — говорится в сообщении.

Какие именно сайты подверглись атаке, не уточняется.