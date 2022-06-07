Бухарест, 7 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. По меньшей мере 320 магазинов и других торговых точек столицы Румынии Бухареста были временно закрыты по распоряжению мэрии города в связи с обнаружением в работе указанных заведений нарушений прав потребителей. Об этом 7 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, в ходе очередной акции представителей полиции и жандармерии, а также уполномоченных государственной санитарной инспекции Румынии, в ряде соответствующих предприятий выявлены факты обмана покупателей и финансовых махинаций и подделки документов.

По итогам проверок наложены штрафы в размере 538 тыс. леев ($116 тыс.). Кроме того, по подозрению в совершении ряда экономических преступлений задержаны 23 человека.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении реорганизовать систему торговли в стране, сделав ее «более приемлемой для рядовых покупателей».