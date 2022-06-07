* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 12:11 — REGNUM Подразделения армии Ирака совместно с правительственным ополчением провели антитеррористическую операцию. Об этом 7 июня сообщает Shafaq со ссылкой на командование иракской армии в регионе Багдада.

Армия Ирака Spc. Jeffrey Alexander, US Army

По последним данным, в ночь с 6 на 7 июня подразделения армии и ополчения оцепили район Тармия севернее Багдада. В ходе прочёсывания населённых пунктов Аль-Хаура и Тель-Баруда были обнаружены боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В перестрелке были уничтожены пятеро террористов.

По предварительным данным, уничтоженные боевики планировали совершить теракт в районе Тармия.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.