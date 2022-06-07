Москва, 7 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Более 400 районов скопления украинской живой силы и военной техники уничтожили российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 7 июня на брифинге.

Mil.ru ЗРС С-300

Он уточнил, что в ходе спецоперации на Украине поражены ещё 426 районов скопления украинских сил. Уничтожено 400 националистов и десять единиц бронированной техники.

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал Конашенков.

Он добавил, что артиллерия также поразила три установки реактивных систем залпового огня «Град», десять специальных автомобилей и три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300. Эти установки находились в районе Краматорска.

Читайте также: Авиация России поразила ещё 65 районов сосредоточения силы и техники ВСУ