Москва, , 11:54 — REGNUM Военнослужащие Вооружённых сил России уничтожили два склада боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ)). Об этом сегодня, 7 июня, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Также, по его словам, российские военнослужащие высокоточными ракетами воздушного базирования поразили три огневые позиции артиллерийских батарей ВСУ в районах населенных пунктов Врубовка и Яковлевка ЛНР

Кроме того, высокоточными ракетами ВС РФ поражены 18 районов скопления живой силы и украинский военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, понтонную переправу для ВСУ на реке Северский Донец уничтожили российские военные.

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