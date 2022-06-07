Элиста, 7 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили пять носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением девять пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 7 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На лечении в двух инфекционных стационарах остаются 22 ковид-пациента, из них один человек остаётся в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 51 619 человек, выздоровели 50 683 пациента. 843 жителя республики не смогли справиться с COVID-19.