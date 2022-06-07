Донецк, 7 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Старомихайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Удар нанесён в 11:00 с украинских позиций в Красногоровке. По Старомихайловке выпущено 15 гранат из АГС.

Как сообщало ИА REGNUM, десять снарядов калибра 122 мм выпустили украинские войска по Донецку.