Салехард, 7 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Салехарде защитили жилищные права пенсионера, проживающего с 1985 года в балке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Prokyanao.ru Здание прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Установлено, что мужчина был вынужден жить в балке на территории промышленной зоны в районе ул. Ангальский мыс. Сотрудникам мэрии Салехарда было известно, что данный балок включён в мероприятия по переселению, но не был принят муниципальный правовой акт, регулирующий порядок предоставления выплаты за непредназначенное для проживание жильё.

Прокуратура обязала горадминистрацию принять указанный акт. Надзорное ведомство также оказало помощь пенсионеру в сборе необходимой документации для получения социальной выплаты. В итоге мужчине предоставлены пять миллионов рублей на приобретение новой квартиры.