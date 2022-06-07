Волгоград, 7 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Автомобильное движение на участке обхода посёлка Горьковский в Волгограде откроют досрочно в сентябре 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Путепровод

Работы с опережением графика идут на двух отрезках протяжённостью пять километров и 6,7 км. Магистраль возводят четырёхполосной, предусмотрено устройство транспортных развязок в двух уровнях, шесть путепроводов, установят линии наружного освещения и шумозащитные экраны. Готовность объекта составляет уже 83%. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, открытие движения у Горьковского позволяет подрядчику выйти на следующий этап — обход вокруг Нового Рогачика.

«Мы завершаем строительство двух основных транспортных узлов с развязками в точках слияния обхода с существующей федеральной трассой. Новый путепровод на 20-м км обеспечит беспрепятственное пересечение автомобилистами железнодорожной ветки, а формирование направления в обход населённого пункта позволит увеличить разрешенную скорость движения с 60 до 90 км/ч. Всё это сэкономит водителям около часа в пути. Новая дорога сможет пропускать порядка 38 тысяч автомобилей в сутки», — отметил начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

Строительство обхода Горьковского стартовало в 2018 году.