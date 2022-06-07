Обход посёлка Горьковский в Волгограде сдадут с опережением графика
Волгоград, 7 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Автомобильное движение на участке обхода посёлка Горьковский в Волгограде откроют досрочно в сентябре 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе администрации региона.
Работы с опережением графика идут на двух отрезках протяжённостью пять километров и 6,7 км. Магистраль возводят четырёхполосной, предусмотрено устройство транспортных развязок в двух уровнях, шесть путепроводов, установят линии наружного освещения и шумозащитные экраны. Готовность объекта составляет уже 83%. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, открытие движения у Горьковского позволяет подрядчику выйти на следующий этап — обход вокруг Нового Рогачика.
Строительство обхода Горьковского стартовало в 2018 году.