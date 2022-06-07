Южно-Сахалинск, , 11:51 — REGNUM На Парамушире в районе мыса Землепроходец жители встретили необычного медведя — у него бежевая, почти белая шерсть на голове, спине и боках, а лапы бурого цвета, написало ИА «Сахалин и Курилы».

Медведь Mattyman17

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Житель островного региона не стал близко подходить к хищнику и запечатлел его на фото издалека с помощью зум-объектива. Медведь отдыхал на камнях. Необычный окрас животного возможно связан с генетической аномалией.

Как сообщало ИА REGNUM, вахтовики на месторождении на территории Мыльджинского газоконденсатного месторождения в Каргасокском районе Томской области столкнулись с непредвиденной проблемой. Несколько дней им мешают работать два медвежонка, написал портал VTomske.