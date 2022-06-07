Москва, 7 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3 уничтожена в результате ударов российской артиллерии на Украине. Об этом 7 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3», — сообщил Конашенков.

Кроме того, уничтожены две 155-мм гаубицы М777 производства США и семь орудий полевой артиллерии и миномётов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион».